Ребенок погиб во время купания в Новосибирской области
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13-летний мальчик утонул в Новосибирской области. Он вместе с друзьями пошел искупаться 9 мая.
По данным регионального управления СК РФ, инцидент с гибелью ребенка произошел на реке Каргат в одноименном городе Новосибирской области.
«По предварительным данным, четверо несовершеннолетних пошли искупаться без присмотра взрослых. Двое детей зашли в реку и в какой-то момент один из мальчиков скрылся под водой», — говорится в сообщении следствия.
Проводится доследственная проверка, изучаются обстоятельства случившегося.
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