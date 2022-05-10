Новосибирское правительство планирует сократить цели субсидий на соцподдержку

© pixabay.com
Новосибирское правительство планирует сократить цели субсидий на соцподдержку
10 Май 2022, 09:09

Новосибирское правительство планирует сократить цели субсидий на соцподдержку для подконтрольных госучреждений . Будут изменены и некоторые формулировки, касающиеся инвалидов.

Министерство труда и социального развития Новосибирской области подготовило проект постановления правительства об изменении «порядка определения объема и условий предоставления субсидий» госучреждениям, которые подведомственны минтруда. Документ опубликован на сайте «Электронная демократия».

Чиновники решили изменить перечень целей, на которые предоставляются субсидии из бюджета. Сейчас их шесть, а будет четыре.

Из списка целей исчезнут «повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости детей» и «обеспечение и защита прав, интересов детей-сирот <…>, а также создание условий для совершенствования системы профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних, социализации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом». При этом сохранится цель по улучшению «качества жизни семей с детьми, детей, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Также предлагается изменить формулировку, касающуюся инвалидов. По действующему документу, принятому в конце 2020 года, субсидии госучреждениям положены для формирования доступной среды и «совершенствование системы комплексной реабилитации инвалидов». А в проекте постановления правительства сказано так: «Повышение уровня обеспеченности инвалидов равными правами и возможностями с другими гражданами, а также толерантного отношения к ним в обществе».

Заключения на проект документа принимаются до 13 мая.


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