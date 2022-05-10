Россияне стали реже посещать ТЦ после ухода иностранных брендов

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Поток покупателей в торговых центрах сократился на 15% после закрытия иностранных магазинов. Зарубежные бренды пока сохраняют арендные места, но уже близки к разрыву договоров, заявил президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко.

«В начале — середине марта, когда магазины западных брендов стали объявлять о временном закрытии, трафик в ТЦ резко подскочил, в торговых точках выстраивались очереди. Позднее посещаемость заметно снизилась — порядка 15%», — рассказал ТАСС Москаленко.



Так как арендная плата включает процент от оборота, собственники торговых центров терпят убытки. При этом до сих пор иностранные компании, закрывшие в России свои магазины, не разорвали договоры аренды с собственниками торговых центров.

«Но есть информация, что некоторые компании уже вплотную подошли к такому решению», — добавил Москаленко.