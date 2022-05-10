Пятая часть иркутян вынуждена давать взятки для пенсий и лечения

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Подавляющее большинство участников опроса на сайте иркутского правительства оценили уровень коррупции как высокий. Сами чиновники выяснили, что жители чаще всего вынуждены давать взятки для получения бесплатной медицинской помощи и социальных услуг, включая пенсии.

62% опрошенных на сайте иркутского правительстве оценили уровень коррупции в регионе как «высокий». 20% - как «выше среднего». В голосовании приняли участие всего 285 пользователей. Но в 2021 году аппарат правительства Иркутской области провел собственное социологической исследование о коррупции, итоги которого опубликованы в ежегодном докладе «о реализации мер по противодействию коррупции».

«По результатам проведенного исследования выявлено, что наибольшее число респондентов исследования (65%), в части „бытовой“ коррупции, считают, что уровень коррупции в Иркутской области не изменился или стал меньше», — утверждается в опубликованном докладе.

При этом 21% опрошенных сказал, что взятку чаще всего приходится давать для «получения бесплатной медицинской помощи». По 17% респондентов сказали, что взятки требуются для оформления или пересчета пенсий и получения услуг от дошкольных учреждений.

По 11% опрошенных признались в даче взяток для «урегулирования ситуации с автоинспекцией» и в высших учебных заведениях (поступление, экзамены, диплом).

«При этом 23,4% населения не осуждает взяточничество в регионе, остальные в той или иной степени осуждают и тех, кто дает, и тех, кто берет взятки», — отмечается в докладе.

Также среди наиболее часто встречающихся ситуаций, в которых возможен факт коррупции, жители отметили оформление земельного участка, поступление в школу и «взносы» в ней.