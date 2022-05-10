Мужчина с карабином устроил стрельбу в Новосибирске на День Победы

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Мужчина с карабином устроил стрельбу в Новосибирске на День Победы
10 Май 2022, 12:36

Пожилой мужчина устроил стрельбу в одном из микрорайонов Новосибирска. Его могла возмутить пьяная компания.

Стрельбу устроили в жилмассиве Родники в Новосибирске 9 мая. Об этом сообщается в паблике «Родники 54» во «ВКонтакте».

«Около подъезда Курчатова 3/2 сидели парни выпивали, возможно вели себя нагло, так как до всего произошедшего шли парень с девушкой, и парень недовольно подошел к этой компании типо „чего докопались“. Потом спустя время подошел этот мужчина и стал бить другого автоматом, — рассказали очевидцы. — Конфликту явно что-то предшествовало, мужчина в солидном возрасте, видно, что хотел напугать, завязалась потасовка, парень повалил мужчину, и произошел выстрел. Тут сбежались местные и, скажем так, обезвредили».

В полиции подтвердили факт происшествия сайту «КП-Новосибирск».

«Установлено, что 53-летний местный житель произвел из карабина „Сайга“ три выстрела в воздух. Владелец карабина владеет им на законных основаниях», — уверяют в ведомстве.

Составлен административный протокол о стрельбе в не отведенных для этого местах (ст. 20.13 КоАП). Оружие изъято, добавили в МВД.


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