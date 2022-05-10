Компания депутата-единоросса получит землю без торгов под застройку в Новосибирске

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Новосибирский губернатор Андрей Травников рекомендовал мэру областного центра Анатолию Локтю передать под застройку участок в левобережье города без торгов. Земля предназначена МЖК «Энергетик. Специализированный застройщик», который принадлежит структуре депутата-единоросса Майиса Мамедова. В обмен компания должна выделить деньги на долгострой.

Губернатор Андрей Травников распорядился предоставить ООО МЖК «Энергетик. Специализированный застройщик» в аренду без торгов участок площадью более 23 тыс. кв. метров на улице Проточная (Ленинский район, недалеко от котлована Левая Обь). Кадастровая стоимость земли — более 35 млн рублей, следует из данных публичной кадастровой карты.



Проект компании предполагает строительство многоэтажных домов с объектами обслуживания во встроенных помещениях. Площадь квартир должна составить более 40 тыс. кв. м. Срок реализации проекта — семь лет.

Кроме того, застройщик должен внести не менее 30 млн рублей на завершение долгостроя на Есенина, 12/1.

Строительство дома на Есенина 12/1 заморожено несколько лет. В феврале 2022 года директор застройщика «Совелл» Эдуард Григорьев предстал перед судом за мошенничество, писал vn.ru. Ущерб 194 участникам долевого строительства ущерб оценивался в сумму свыше 348 млн рублей.

МЖК «Энергетик. Специализированный Застройщик» принадлежит ООО «Основа», учредителями которого, по данным сервиса «Контур-Фокус», являются Октай Мамедов и Майис Мамедов. Майис Мамедов — крупный новосибирский застройщик (Группа компаний «Первый Строительный Фонд»), депутат засобрания региона от партии «Единая Россия».