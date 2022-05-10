Огонь прошел более 75 тыс. га леса в Сибири

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Лесные пожары продолжаются в Сибири. С начала года огонь прошел уже более 75 тыс. га. Президент РФ Владимир Путин возложил ответственность на борьбу с возгораниями на региональные власти.

Более 77,7 тыс. га леса было пройдено огнем с начала 2022 года в регионах Сибирского федерального округа, а также в Бурятии и Забайкалье. Об этом говорится в данных «Авиалесохраны» к 10 мая.

К 9 мая было известно о 72,2 тыс га леса, пройденных огнем.

Худшая ситуация, по данным Авиалесохраны, складывается в Красноярском крае, где общая официальная площадь пожаров с начала года уже превысила 20 тыс. га, а также в Иркутской области (16 тыс. га) и Забайкалье (10,1 тыс. га).

В мае палы травы перекинулись на жилье в различных регионах Сибири. В Красноярском крае погибли семь человек, около 1,2 тыс. человек остались без крова. В Кемеровской области во время пожаров 8 мая погибли трое, в Омской области — двое. На этом фоне президент Р Ф Владимир Путин решил провести совещание по пожарам. Он возложил ответственность за ландшафтные пожары на региональные и муниципальные власти.

«Основной вопрос, о котором постоянно говорили в последнее время представители субъектов Федерации, — недостаток средств на тушение лесных пожаров. Я исхожу из того, что этот вопрос тоже снят», — считает Путин.

«Сейчас у региональных властей есть все необходимые полномочия, техника, финансовые ресурсы, чтобы предотвращать лесные пожары», — добавил он.

Всего же в России с начала года огонь прошел более 272 тыс. га леса.