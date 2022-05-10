Томский губернатор подал в отставку

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подал в отставку. Он не объяснил решение никак, кроме ограничения двумя сроками, при этом недавний федеральный закон позволяет ему баллотироваться и дальше. Выборы главы региона запланированы на сентябрь 2022 года.

«Я всегда чувствовал вашу поддержку. Чувствую ее и сейчас, но есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать, — утверждает Жвачкин („Единая Россия“) в своем обращении 10 мая. — Никогда не искал и не собираюсь искать никаких лазеек. Никогда не цеплялся за кресло».



Губернатор сказал, что президент РФ Владимир Путин поддержал его решение об отставку.

«Про свою дальнейшую жизнь я могу сказать лишь одно — я остаюсь в Томске. Здесь моя мама, моя жена, моя сестра, мои друзья, мои университеты, моя тайга, мои реки и озёра. Я без них не смогу», — сказал единоросс.

Выборы губернатора Томской области были запланированы на сентябрь 2022 года.

Сергей Жвачкин родился в 1957 году в Перми. Окончил Тюменский инженерно-строительного институт, работал в нефтяной промышленности. С 1987 года по 1994 год управлял трестом «Томскнефтестрой» ОАО «Томскнефть». С января 1995 года возглавлял ОАО «Томскгаз».

С 1999 года избирался в думу Томской области. В апреле 1999-го стал президентом ОАО «Востокгазпром». Долгое время работал в структурах «Газпрома». В 2012-м облдума утвердила его губернатором по представлению президента РФ Дмитрия Медведева. На прямых выборах в 2017-м он выиграл в первом туре у депутата Госдумы РФ Алексея Диденко из ЛДПР.

Именно в период работы Жвачкина был уничтожен независимый телеканал ТВ2. В 2022-м закрылся и сайт издания.