Сотрудники «Россетей» задержаны по делам о массовых пожарах с жертвами в Красноярском крае

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Несколько уголовных дел возбуждено после массовых пожаров в Красноярском крае. Они унесли жизни восьми человек. Задержаны сотрудники местного филиала ПАО «Россети Сибирь»

Следственный комитет утром 11 мая обнародовал новые данные о погибших при пожарах, перешедших на населенные пункты. Количество жертв выросло до восьми.

По данным следствия, 7 мая 2022 года в связи с резким ухудшением погодных условий, сильным порывистым ветром в 60 населенных пунктах Красноярского края вследствие короткого замыкания электропроводок и порывов ЛЭП, пала сухой травы возникли пожары. Предварительно, огнем уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов, нежилые постройки, 9 социальных учреждений, погибло 8 человек.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 1, ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности — 4 эпизода), ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей).

В результате пожаров в селе Талажанка Казачинского района погибло две женщины и мужчина, в селе Никольск Шарыповского района погибли мужчина и женщина, в городе Заозерный Рыбинского района погибла женщина, в деревне Ашпатск и селе Курай Дзержинского района погибли две женщины, находившиеся непосредственно в очаге пожаров.

В рамках уголовных дел о причинении смерти по неосторожности задержаны мастер участка Казачинского РЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Красноярскэнерго» (избрана мера пресечения в виде домашнего ареста); начальник Рыбинского РЭС производственного отделения филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Красноярскэнерго»; начальник района электрических сетей производственного отделения Восточные электрические сети, Дзержинский район электрических сетей, филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Красноярскэнерго».

Сейчас ведутся следственные действия, уже осмотрены места происшествий, очаги пожаров. В помещениях РЭС проведены обыски, изъята кадровая и техническая документация. Допрашиваются свидетели и пострадавшие.