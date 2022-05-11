Такси протаранило магазин, пытаясь скрыться от полиции под Новосибирском

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Такси протаранило магазин, пытаясь скрыться от полиции под Новосибирском
11 Май 2022, 07:42

Полиция устроила погоню за водителем такси в Новосибирской области. Мужчина врезался в здание и попытался убежать.

Автомобиль Hyundai не остановился по требованию экипажа ДПС на дороге между селом Боровое и трассой «Новосибирск-Кочки-Павлодар». Машина, напротив, увеличила скорость, сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

«При движении неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая опасность другим участникам движения, — рассказали в ведомстве. — И в селе Боровое в районе дома 30а улицы Ленина не справился с управлением и совершил наезд на здание. — Кроме водителя 1988 года рождения в автомобиле находились еще двое мужчин. Из автомобиля исходит резкий запах алкоголя».

После аварии водитель попытался убежать, но его задержали.

На мужчину составили протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имеющим права управления).

По данным «АСТ-54», машина была брендирована службой такси.


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