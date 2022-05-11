Три человека погибли при столкновении автобуса с машиной на Алтае

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Три человека погибли при столкновении автобуса с машиной на Алтае
11 Май 2022, 08:04

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в алтайском Бийске. По данным МВД, погибли три человека, еще один получил травмы.

ДТП с жертвами произошло в ночь на 11 мая в Бийске. «По предварительным данным установлено, что водитель — мужчина 1992 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21074, будучи лишенным права управления транспортными средствами, двигаясь со стороны улицы Иртышская в направлении улицы Загородная, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автобусом ПАЗ под управлением водителя — мужчины 1958 года рождения», — говорится в сообщении регионального управления МВД.

В результате аварии погибли три человека: водитель автомобиля ВАЗ и его два пассажира — женщина 1993 года рождения и мужчина 1978 года рождения.

Еще один пассажир автомобиля ВАЗ, мужчина 1990 года рождения, госпитализирован с различными травмами.


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