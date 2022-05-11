Новосибирской девочке-подростку с ДЦП нужно дорогое лечение, чтобы встать на ноги

© из семейного архива. Настя Батяева

У Насти Батяевой из новосибирского села Марусино — ДЦП. К 17 годам она перенесла семь операций на тазобедренных суставах. Благодаря постоянной реабилитации девочка стала пересаживаться из инвалидной коляски на диван. Чтобы самостоятельно сделать первые шаги, ей нужно продолжать лечение, однако стоит оно около 200 тыс. рублей. Как помочь, узнала Тайга.инфо.

«Настя родились раньше срока, у нее произошло кровоизлияние в мозг. С самого рождения стало понятно, что борьба за здоровье нашей девочки будет долгой. Но мы решили сделать все возможное для ее восстановления, — рассказывает мама Насти Батяевой Ольга. — Дочка перенесла семь операций на тазобедренных суставах и стопах, регулярно проходит курсы реабилитации, занимается гимнастикой дома, научилась сидеть с поддержкой, ползать, стоять в вертикализаторе».

После нескольких курсов лечения в новосибирском центре Настя девочка пересаживаться из инвалидной коляски на диван, в автомобиль. Раньше она совсем отчаивалась, но когда увидела, что у нее стало получаться, поверила в себя.

Настя любит рукоделие, занимается в школьной театральной студии, танцует в коляске под музыку, выступает на праздниках, учится на отлично, отмечает Ольга Батяева.

«У Насти детский церебральный паралич, есть реабилитационный потенциал. Восстановительное лечение нужно продолжить. Основные цели — развитие равновесия, снижение мышечного тонуса ног, формирование опоры на руки и на ноги. Надеемся, что лечение поможет девочке встать на ноги и сделать первые самостоятельные шаги», — объясняет невролог-реабилитолог новосибирского Центра семейной медицины Оксана Тасенкова.

У Насти есть все шансы научиться ходить самостоятельно, но оплатить лечение семья не в силах: Ольга ухаживает за дочкой, ее муж уже на пенсии, подрабатывает, но этого едва хватает на жизнь.

Курс реабилитации для Насти Батяевой стоит 192,6 тыс. рублей. На него уже собрали 59 тыс. рублей, осталось еще около 133,5 тыс. рублей.

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