Снаряд нашли в Новосибирской области

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Артиллерийский снаряд найден в Новосибирской области. По данным Росгвардии, он датируется периодом Первой мировой войны.

«Сообщение об обнаружении предмета, схожего со снарядом, поступило в Управление Росгвардии по Новосибирской области. Прибывшие на место взрывотехники осмотрели находку и установили, что это артиллерийский снаряд времен Первой мировой войны с взрывателем и следами коррозии», — говорится в сообщении Росгвардии региона.



С соблюдением мер безопасности находка была уничтожена.

С начала мая это уже второй боеприпас, найденный в регионе. Ранее в огороде под Новосибирском была раскопана авиационная бомба.