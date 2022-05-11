Тракторист лесхоза погиб при тушении природного пожара в Иркутской области

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Тракторист лесхоза погиб при тушении природного пожара в Иркутской области
11 Май 2022, 09:02

Тракторист Иркутского лесхоза погиб при тушении природного пожара 10 мая.

По предварительной информации, при резком порыве ветра произошел переход верхового пожара на трактор с последующим возгоранием техники, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя федерального агентства лесного хозяйства Ивана Советникова.

Создана комиссия по расследованию несчастного случая, добавил Советников.


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