Тракторист лесхоза погиб при тушении природного пожара в Иркутской области
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Тракторист Иркутского лесхоза погиб при тушении природного пожара 10 мая.
По предварительной информации, при резком порыве ветра произошел переход верхового пожара на трактор с последующим возгоранием техники, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя федерального агентства лесного хозяйства Ивана Советникова.
Создана комиссия по расследованию несчастного случая, добавил Советников.
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