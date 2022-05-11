Медведь задавил 20 кроликов и домашних птиц в Иркутской области

© pixabay.com
Медведь задавил 20 кроликов и домашних птиц в Иркутской области
11 Май 2022, 10:45

Медведь вышел из леса в поселок Сухой Братского района Иркутской области. Зверь задрал домашних животных.

Как сообщает полиция Иркутской области, 10 мая жители поселка Сухой заявили о следах пребывания в населенном пункте медведя.

«Хищник зашел на территорию одного из частных домов, где задавил 20 кроликов и больше десяти домашних птиц», — говорится в сообщении.

Кроме того, вечером 6 мая в Братском районе медведя сбили на федеральной трассе.

В Бурятии медведь вышел к туристам во время восхождения на гору Кругозор в Северо-Байкальском районе. Отгонять животное пришлось криками, свистом и звоном посуды. Медведь оказался любопытным, подошел к людям на расстояние 15 метров, отметили в Байкальском поисково-спасательном отряде.


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