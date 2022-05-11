Мармеладных мишек с гашишем и мефедроном раскладывали по Новосибирску

© pixabay.com
Мармеладных мишек с гашишем и мефедроном раскладывали по Новосибирску
11 Май 2022, 11:18

Двое 20-летних новосибирцев подозреваются в распространении мармеладных мишек с наркотиками. Их задержали с поличным транспортные полицейские.

20-летние новосибирцы получили через тайник крупную партию наркотиков и были задержаны транспортной полицией, сообщает ведомство.

У двоих задержанных изъято семь свертков общей массой более 130 гр. Наркотики (гашишное масло и мефедрон) были замаскированы под видом жевательных конфет — мармеладных мишек.

В сообщении полиции отмечается, что подозреваемые занимаются сбытом более двух месяцев.

Суд избрал обоим меру пресечения в виде заключения под стражу, сейчас они содержатся в следственном изоляторе.

За незаконный сбыт наркотических средств законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.


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