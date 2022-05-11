Молочные продукты подорожали в Чите на 40%

© chita.ru
Молочные продукты подорожали в Чите на 40%
11 Май 2022, 12:05

В магазинах Читы молочная продукция подорожала на 40%. Так, цена на молоко выросла до 113 рублей за литр.

Продукция Читинского молочного комбината подорожала на 40% в магазинах Читы, сообщило ИА «Чита.Ру» со ссылкой на очевидца.

По словам собеседника издания, литр молока ранее стоил 74 рубля, йогурт — в районе 52 рублей. Сейчас цена молока возросла до 113 рублей за литр, а йогурт подорожал до 90 рублей.

Коммерческий директор Читинского молочного комбината Андрей Колесников объяснил подорожание продукции поднятием цен у поставщиков.

«Мы подняли свои закупочные цены на сырье с 1 апреля. Молоко у поставщиков подорожало на 25%, плюс остальные поставщики очень многие подняли цены. Подорожало сырье, ингредиенты», — заявил он.

Колесников уточнил, что в среднем цены на продукцию выросли до 40%. Представитель молочного комбината также добавил, что зарплату на предприятии не увеличили, а «всё, что могли не менять — не меняли».


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Бездомье Янки Дягилевой: «Убивать, хоpонить, гоpевать, забывать» Бездомье Янки Дягилевой: «Убивать, хоpонить, гоpевать, забывать»
Последние материалы
11 Май, 14:01
Дыру в заборе главного сквера Новосибирска залатали забором для митингов
11 Май, 13:14
Многоквартирный барак загорелся в Коченёво
11 Май, 12:47
30-градусная жара ожидается в Новосибирской области
11 Май, 12:05
Шахту эвакуировали в Кузбассе из-за задымления
11 Май, 12:05
Молочные продукты подорожали в Чите на 40%
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования