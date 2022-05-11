Молочные продукты подорожали в Чите на 40%

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В магазинах Читы молочная продукция подорожала на 40%. Так, цена на молоко выросла до 113 рублей за литр.

Продукция Читинского молочного комбината подорожала на 40% в магазинах Читы, сообщило ИА «Чита.Ру» со ссылкой на очевидца.

По словам собеседника издания, литр молока ранее стоил 74 рубля, йогурт — в районе 52 рублей. Сейчас цена молока возросла до 113 рублей за литр, а йогурт подорожал до 90 рублей.

Коммерческий директор Читинского молочного комбината Андрей Колесников объяснил подорожание продукции поднятием цен у поставщиков.

«Мы подняли свои закупочные цены на сырье с 1 апреля. Молоко у поставщиков подорожало на 25%, плюс остальные поставщики очень многие подняли цены. Подорожало сырье, ингредиенты», — заявил он.

Колесников уточнил, что в среднем цены на продукцию выросли до 40%. Представитель молочного комбината также добавил, что зарплату на предприятии не увеличили, а «всё, что могли не менять — не меняли».

