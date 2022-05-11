30-градусная жара ожидается в Новосибирской области

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Теплая погода и почти без осадков ожидается в Новосибирской области 12-14 мая. Столбик термометра может подняться к выходным до +30.

Западно-Сибирский гидрометцентр обещает, что воздух в Новосибирской области 12−13 мая прогреется днем до +17... +23, местами до +27…+28. Ночные температуры будут +3…+9, однако могут опуститься до -2. Осадков не ожидается. Ветер будет юго-восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с.



14 мая прогнозируется ночью +5…+10, днем — до +20…+25, местами до +30. Возможны небольшие дожди. Ветер будет южный, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с.