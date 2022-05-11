Многоквартирный барак загорелся в Коченёво

© ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирской области загорелся восьмиквартирный дом с печным отоплением. Более 20 человек эвакуировались. Фото.

Жилой дом барачного типа загорелся в поселке Коченёво Новосибирской области. На момент прибытия пожарных кровля деревянного строения была охвачена огнем, сообщили в региональном управлении МЧС 11 мая.



«Была угроза распространения пламени на соседние постройки», — рассказали в ведомстве.

В одноэтажном строении с печным отоплением проживали 25 человек, в том числе пять детей. Они успели эвакуироваться. Пострадавших нет.

Площадь пожара достигла 200 кв. метров. Огонь тушили около часа. Причину установят дознаватели МЧС.