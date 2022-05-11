Металлические оградки и кресты украли с кладбища в Барнауле

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В Барнауле осквернили кладбище. С него похитили оградки.

В Барнауле на Булыгинско-Кировском кладбище осквернили десятки могил 9 мая, сообщили в алтайском крайкоме КПРФ.

«Следы вандализма и хищения оград обнаружил барнаулец, приехавший навестить могилу ветерана. Житель снял видео, на котором показал могилы, с которых украли оградки, а также свежие дыры в земле вместо установленных штырей. Пострадала и могила родственника горожанина», — рассказали в партии.

Торговцы ритуальными принадлежностями вблизи кладбища подтвердили, что весной к ним обращались несколько десятков человек с жалобами на кражи оградок и поваленные памятники. Кроме того, горожане сообщали о похищении крестов с могил.