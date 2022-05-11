Эксперты о смене томского губернатора: Жвачкин не собирался уходить

© tobolsk.ru. Владимир Мазур (крайний слева)

Назначение Владимира Мазура врио губернатора Томской области обсуждалось не один год, рассказали Тайге.инфо опрошенные эксперты. Его предшественник Сергей Жвачкин уже стал неизбираемым, считают они, а Мазур будет иметь повышенные шансы в условиях муниципального фильтра. Но многое будет зависеть от экономической ситуации, в случае серьезного ухудшения которой власти не поможет даже «новое лицо».

Тайга.инфо спросила у томских политиков, почему Сергей Жвачкин подал в отставку за четыре месяца до выборов и каким помнят в регионе бывшего вице-мэра Владимира Мазура, вернувшегося на родину спустя много лет из администрации президента.

Депутат законодательной думы Томской области Галина Немцева (СРПЗП)



Ротация во власти должна быть. Хорошо, что Сергей Анатольевич [Жвачкин] не стал искать способы держаться кресло губернатора. Но ротация должна быть не номинальной, а реальной. Выборы должны быть и должны пройти честно. До них нужно допустить разных кандидатов с неудобными для сегодняшней власти взглядами в том числе.

Врио губернатора завтра будет представлен депутатам, человек он для Томской области не чужой, но это и дополнительную ответственность перед томичами добавляет.

Поживем-увидим.

Независимый депутат гордумы Томска Андрей Фатеев

Жвачкин был трудно избираем на новый срок — большой антирейтинг. Скандалы с тем же лесом и китайцами. Если коротко, то томичи подустали от него.

Про Мазура слухи были уже больше года, что его согласовали на место Жвачкина. Я думаю, томичи его не помнят, он давно уехал из Томска, и в повестке Томска его не было совсем.

Если [выборы] будут то, к сожалению, шансы [на победу] есть. От оппозиции, не думаю, что будут сильные кандидаты. Будет на полную включен административный ресурс, плюс это новый человек — будет надежда у избирателя, что что-то изменится. Но для этого одного губернатора поменять мало.

Экс-кандидат в Госдуму от КПРФ, журналист Василий Шипилов

Если я правильно почувствовал момент, Сергей Анатольевич никуда уходить и не собирался. По всем внешним признакам администрация [области] уже некоторое время активно занималась подготовкой к выборам. Заместители открыто говорили, что им нужен новый мандат на пять лет, чтобы доделать начатые проекты — в первую очередь — [университетский] кампус. Думаю, что для Жвачкина и его команды решение Путина было неожиданным. Уверен в этом.

Почему в администрации президента приняли такое решение? По множеству причин. Совершенно очевидно, что антирейтинг зашкаливает. Необъяснимая закрытость Сергея Анатольевича [Жвачкина] от СМИ все эти 10 лет сделала свое дело, и риск проиграть выборы стал очевиден всем. Я знаю, что из Москвы по заказу администрации президента в Томск несколько раз прилетали технологи для разговоров с лидерами общественного мнения. Предлагали на выбор много разных фамилий: [бывший вице-губернатор Сергей] Ильиных, [депутат Владимир Госдумы] Самокиш, [спикер гордумы Чингис] Акатаев и даже [осужденный мэр Иван] Кляйн! Знаю, что большинство респондентов не увидели среди «нынешних томичей» своих кандидатов — «варяг» напрашивался сам собой.

Слухи о Владимире Мазуре ходили пару лет

Что касается Владимира Мазура, то слухи о его желании вернуться в Томск ходили не месяц и не два, а пару лет. Он, видимо, и стал тем самым «варягом» в обличье томича: вроде, и свой, и одновременно чужой. СМИ писали, что Мазур уходил из Томска достаточно тяжело — был конфликт с нынешним заместителем губернатора Игорем Шатурным, который сразу после ареста [мэра Томска] Александра Макарова возглавил мэрию города. Знаю и то, что многие томичи все эти годы поддерживали с ним контакт. Но томские элиты молчат уже почти сутки. Нужно время, чтобы понять, сможет ли он найти компромиссы со всеми сторонами.

Что касается электоральной поддержки и шансов на победу. Шансы высоки у любого из кандидатов от парламентских партий при одном условии — новое лицо. Получается, что пока только у «Единой России» это лицо появилось. У активных жителей области скопилась эмоциональная усталость от Сергея Жвачкина и от многих членов его команды, которые работали еще во времена [экс-губернатора] Виктора Кресса. Люди ждут свежести. Люди ждут, чтобы с ними говорили на одном языке, а не свысока.

Я думаю, что злую шутку может сыграть ухудшающаяся экономическая обстановка в России. Если к сентябрю томичи увидят, что в холодильнике мышь повесилась и суммы в квитанциях зашкаливают — и новое лицо не поможет.

Нужно время. Буду оценивать [Мазура] с точки зрения СМИ — насколько будет доступен и открыт для журналистов.

Независимый депутат гордумы Максим Забелин

Решение [об отставке] назревало давно, и доносились слухи из Москвы. По Сергею Жвачкину было видно последние пару лет, что ему это не очень интересно: абсолютное отсутствие публичности, неведение соцсетей, негативные комментарии жителей.

За последние 10 лет в области, наверное, мало что изменилось в лучшую сторону. Уходил крупный бизнес, и было проседание по нацпроектам.

Владимира Владимировича [Мазура] нам сватали давно. Москве, я так понимаю, нужен был свой человек во главе области, который отладит связь с центром, выведет область из застоя. Тем более, он родился в Томской области, работал здесь первое время и, так как он долгое время отсутствовал, скорее всего, потерял связи с томскими элитами.

В любом случае, если Мазур пойдет на выборы, то будет номером один, потому что у нас есть муниципальный фильтр, и любого сильного оппозиционного кандидата вряд ли допустят до выборов.

Подготовил Алексей Мазур