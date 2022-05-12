Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 69

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Такси для ФСБ и миллионы за «патриотизм».

10:10 Количество заявлений о банкротстве, поданных в Арбитражный суд Алтайского края, достигло исторического максимума. Только в апреле было подано 413 исков. В апреле 2021-го было 249, подсчитал «Алтапресс».

Одна из причин в том, что уровень жизни россиян снижается с 2014 года, отметил арбитражный управляющий Аркадий Мишанов: «Закредитованные граждане, у которых появляются финансовые трудности, уже не могут решить их помощью сбережений — их у них просто нет».

В итоге люди вынуждены брать новые кредиты и микрозаймы, чтобы погасить старые. По словам Мишанова, один из должников, чье дело о банкротстве он ведет как финансовый управляющий, имеет 55 кредитов и микрозаймов.

С 1 апреля по решению правительства РФ вступил в силу шестимесячный мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям всех кредиторов.

Главное на утро 12 мая



• Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому агрегаторы должны передавать ФСБ их данные в режиме онлайн. Кроме того, документ предполагает введение минимального тариф на перевозку пассажиров и багажа, ограничение количества легковых такси для каждого региона, обязанность агрегаторов открывать представительства в регионах присутствия и заключать договор с самозанятыми, а также другие ужесточительные меры.



Представитель «Ситимобилл» ранее раскритиковала документ, особенно в текущих экономических условиях. В агрегаторе «Максим» после подготовки проекта говорили, что просто не знакомы с новой версией документа: «Странно, что очередной законопроект готовится втайне, без обсуждения с участниками рынка». А в «Яндекс.Такси» отказались от комментариев.

• Как минимум, несколько десятков участников шествия «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге были наняты рекламным агентством «Акула», узнала «Фонтанка». Издание обнаружило объявление о поиске массовки в группе «ВКонтакте» за 350 рублей в час для акций в Петербурге и Нижнем Новгороде.

Корреспондент Закс.ру также принял участие в шествии, представившись обычным участником массовки. Ему досталась табличка с старшим сержантом милиции, погибшего при исполнении обязанностей 23 марта 2003.

• Доступ к Rutube, который перестал работать утром 9 мая, все-таки восстановлен, сообщил телеграм-канал сервиса.

• Росавиация приостановила ежемесячную публикацию статистики перевозок пассажиров воздушным транспортом, обратил внимание «Интерфакс».

«Информацию о перевозках Росавиация традиционно раскрывала несколько раз в месяц. В начале каждого месяца выходили оперативные данные о пассажиропотоке российских авиакомпаний за предыдущий, отчетный месяц, — пишет агентство. — В конце месяца публиковались уточненные данные. Кроме того, в течение месяца Росавиация обычно раскрывала данные о пассажиропотоке через аэропорты Московского авиаузла («Шереметьево», «Домодедово», «Внуково»), затем — через все российские аэропорты. Также публиковалась статистика интенсивности использования воздушного пространства РФ отечественными и иностранными перевозчиками. В апреле ни один из этих показателей не был опубликован.

• Правительство Р Ф ввело блокирующие санкции в отношении 31 компании, в том числе всей группы Gazprom Germania, взятой под контроль правительством Германии. В списке также оказались ее дочерние структуры в США, Великобритании и многих странах Европы.

С компаниями, попавшими под санкции, запрещено совершать любые сделки, совершать финансовые операции, а также экспортировать им или для них сырье и продукцию, произведенную в России.

• На организацию музыкального «патриотического марафона» «Zа Россию» было потрачено 95,3 млн рублей из федерального бюджета. Это самый дорогой государственный контракт, заключенный когда-либо в стране на оплату концертной программы, выяснила «Русская служба Би-би-си», изучившая данные сайта госзакупок.

Всего в марафоне участвовали 34 поп-исполнителя, рок-группы и поэта. По подсчетам журналистов, больше всех заработала группа Сергея Галанина «СерьГа» — 10,5 млн за семь выступлений. Бывший лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец получил 6,9 млн за пять концертов, группы «Пилот» и «Ва-банкЪ» заработали по 6 млн рублей.

Самым дорогим выступлением марафона стал единственный концерт группы «Uma2rman» в Барнауле — 4,1 млн рублей.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.



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