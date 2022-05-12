Президент Казахстана наградил поддержавшего «спецоперацию» омского губернатора

© omskportal.ru. Александр Бурков (справа)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил орденом дружбы омского губернатора Александра Буркова. Тот публично поддерживает «спецоперацию» в Украине.

Токаев наградил Буркова орденом «Достык» (дружба). Об этом сообщила пресс-служба омского губернатора.

«Эту государственную награду присуждают тем, кто внес вклад в укрепление мира и дружбы между народами, — сказано на сайте облправительства. — Присвоение Александру Буркову Ордена „Достык“ II степени является признанием его заслуг в развитии сотрудничества между странами, высокой оценкой плодотворной работы по сохранению взаимного согласия в обществе».

Награду вручил посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев. По итогам 2021 года товарооборот регионов страны с Омской областью достиг 402 млн долларов. Казахская диаспора в Омской области насчитывающая по итогам переписи порядка 78 — 80 тыс. человек.

«Мне кажется, в ментальности наших народов есть очень много общего черты: русские и казахи — они дружелюбные, гостеприимные и открытые люди, — сказал Бурков. — И вот в ближайшее время, совсем скоро — 25 мая — исполняется 30 лет с момента подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Республикой Казахстан. И все эти 30 лет мы чувствовали плечо друг друга. Уверен, так будет и впредь. И как мудро говорят в Казахстане: сила птицы — в крыльях, сила человека — в дружбе. И вот эта дружба и партнёрство делают наши обе страны ещё сильнее».



Александр Бурков публично поддерживает «спецоперацию», которую проводит Кремль в Украине. На массовых провластных акциях с участием губернатора использовалась буква Z. На прошедшем у президента РФ видео-совещании по пожарам в Сибири чиновник сидел в пиджаке с нацепленной буквой Z (хотя сам Путин не использовал эту символику). Но на церемонии награждения казахстанским орденом «Достык» Бурков был уже без Z.

Кроме того, в Омске был сорван концерт группы «Би-2», которая отказалась выступать под политическим баннером «Zа президента».