Еще четверо омичей погибли в «спецоперации» в Украине
12 Май 2022, 06:06
Омские власти рассказали о гибели четверых военнослужащих в Украине. Общее официальное число убитых приблизилось к 40.
Лейтенант Глеб Смаженный, старший лейтенант Дмитрий Фролов, старший сержант Яков Диль и сержант Марат Дюсекеев погибли «в ходе спецоперации», сообщила пресс-служба правительства Омской области.
Губернатор Александр Бурков выразил соболезнования родным и близким. Ни возраст погибших, ни дата смерти, ни обстоятельства он не уточнил.
Ранее Бурков сообщил о гибели сразу четырех военнослужащих: старшего матроса Алексея Александрова, старшего прапорщика Николая Богдана, ефрейтора Евгения Никитина и сержанта Ерканата Нурмагамбетова. «Нет большего подвига, чем отдать жизнь за интересы Отечества», — написал чиновник.
По последним официальным данным, в Украине погибли около 39 солдат из региона.
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