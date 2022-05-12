Еще четверо омичей погибли в «спецоперации» в Украине

Омские власти рассказали о гибели четверых военнослужащих в Украине. Общее официальное число убитых приблизилось к 40.

Лейтенант Глеб Смаженный, старший лейтенант Дмитрий Фролов, старший сержант Яков Диль и сержант Марат Дюсекеев погибли «в ходе спецоперации», сообщила пресс-служба правительства Омской области.

Губернатор Александр Бурков выразил соболезнования родным и близким. Ни возраст погибших, ни дата смерти, ни обстоятельства он не уточнил.

Ранее Бурков сообщил о гибели сразу четырех военнослужащих: старшего матроса Алексея Александрова, старшего прапорщика Николая Богдана, ефрейтора Евгения Никитина и сержанта Ерканата Нурмагамбетова. «Нет большего подвига, чем отдать жизнь за интересы Отечества», — написал чиновник.

По последним официальным данным, в Украине погибли около 39 солдат из региона.