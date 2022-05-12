Еще четверо омичей погибли в «спецоперации» в Украине

12 Май 2022, 06:06

Омские власти рассказали о гибели четверых военнослужащих в Украине. Общее официальное число убитых приблизилось к 40.

Лейтенант Глеб Смаженный, старший лейтенант Дмитрий Фролов, старший сержант Яков Диль и сержант Марат Дюсекеев погибли «в ходе спецоперации», сообщила пресс-служба правительства Омской области.

Губернатор Александр Бурков выразил соболезнования родным и близким. Ни возраст погибших, ни дата смерти, ни обстоятельства он не уточнил.

Ранее Бурков сообщил о гибели сразу четырех военнослужащих: старшего матроса Алексея Александрова, старшего прапорщика Николая Богдана, ефрейтора Евгения Никитина и сержанта Ерканата Нурмагамбетова. «Нет большего подвига, чем отдать жизнь за интересы Отечества», — написал чиновник.

По последним официальным данным, в Украине погибли около 39 солдат из региона.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Бездомье Янки Дягилевой: «Убивать, хоpонить, гоpевать, забывать» Бездомье Янки Дягилевой: «Убивать, хоpонить, гоpевать, забывать»
Последние материалы
12 Май, 06:06
Еще четверо омичей погибли в «спецоперации» в Украине
12 Май, 05:40
Президент Казахстана наградил поддержавшего «спецоперацию» омского губернатора
12 Май, 05:29
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 69
11 Май, 16:14
Эксперты о смене томского губернатора: Жвачкин не собирался уходить
11 Май, 14:53
Еще один новосибирский военнослужащий погиб в Украине
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования