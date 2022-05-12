Лесной пожар снова подобрался к жилью в Красноярском крае

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Лесной пожар снова подобрался к жилью в Красноярском крае
12 Май 2022, 08:26

Лесной пожар подобрался к селу Сизая в Шушенском районе Красноярского края. Очевидцы рассказали о сильном задымлении.

Лес загорелся вокруг села Сизая, сообщили жители деревни паблику «Саяногорск Главный». Огонь подходит к кладбищу, местами пожар уже верховой.

«Ночью спасатели и добровольцы отбивали от огня сельское кладбище, расположенное сразу за улицей Щетинкина, — рассказало сообщество. — <…> Со слов старшего пожарного Николая Кунгурцева, на данный момент на пожаре работают 61 спасатель и 2 единицы техники. Огонь не ликвидирован, но локализован. Угрозы жилым домам нет».

При этом утром 12 мая пожар продолжился.

«Сегодня ночью горело село Сизая Красноярского края. Горение продолжается, — рассказал очевидец (запись опубликовали „Известия“). — Все абсолютно в дыму. Впереди Саяно-Шушенская ГЭС, но ее абсолютно не видно».

В общей сложности огонь, по данным спасателей, охватил 10,2 га.

Во время масштабных пожаров в начале мая в Красноярском крае погибли восемь человек, уничтожены сотни домов.


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