Житель Забайкалья несколько лет насиловал ребенка

© zabaykalye.sledcom.ru

Житель Забайкалья осужден за сексуальное насилие над детьми и убийство девочки. По данным следствия, он несколько лет совершал преступления в отношении малолетней родственницы, а затем надругался и убил постороннюю девочку.

49-летний забайкалец осужден за убийство малолетней, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера (п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в четырех фактах совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).



«30 марта 2021 года в поселке Шерловая Гора Борзинского района Николай Никонов обманным путем проник в одну из квартир жилого дома, где напал на 10-летнюю девочку, совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера, а затем убил», — говорится в сообщении СК.

Кроме того, Никонов в течение нескольких лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней родственницы.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 24 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда матери убитой девочки.