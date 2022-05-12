Два человека сгорели на пожаре под Новосибирском

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Тела двух людей обнаружены после пожара в поселке Кудряшовский под Новосибирском. Одно из них сложно идентифицировать — так сильно оно обгорело.

Пожар произошел в жилом доме на улице Рабочая в дачном поселке Кудряшовский под Новосибирском. По данным СК по Новосибирской области, погибли два человека.



«В ходе его ликвидации были обнаружены тела неустановленного мужчины и неустановленного лица со следами сильного термического воздействия, их возраст устанавливается. По предварительным данным, возгорание началось в бане и перекинулось на жилое строение», — говорится в сообщении СК.

Организовано проведение доследственной проверки, назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.