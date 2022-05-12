Два человека сгорели на пожаре под Новосибирском
© СК по Новосибирской области
Тела двух людей обнаружены после пожара в поселке Кудряшовский под Новосибирском. Одно из них сложно идентифицировать — так сильно оно обгорело.
Пожар произошел в жилом доме на улице Рабочая в дачном поселке Кудряшовский под Новосибирском. По данным СК по Новосибирской области, погибли два человека.
«В ходе его ликвидации были обнаружены тела неустановленного мужчины и неустановленного лица со следами сильного термического воздействия, их возраст устанавливается. По предварительным данным, возгорание началось в бане и перекинулось на жилое строение», — говорится в сообщении СК.
Организовано проведение доследственной проверки, назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.
Новости из рубрики:
Последние материалы
Два человека сгорели на пожаре под Новосибирском Как российское кино мифологизировало Гражданскую войну Мазур оставил замов Жвачкина в томской администрации на два месяца Житель Забайкалья несколько лет насиловал ребенка Уголовное дело возбудили из-за найденного тела младенца на свалке в Новосибирске
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo