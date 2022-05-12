Жителя Алтайского края обвинили в попытке сжечь подругу и ребенка в гараже

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Жителя Алтайского края обвинили в покушении на жестокое убийство своей гражданской жены и ее ребенка. Он поджег их в гараже.

В одном из сел Михайловского района 60-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения взял канистру с бензином и облил им пол и стены гаража, а также свою 64-летнюю гражданскую супругу и ее сына. Он поджег их «в ходе конфликта на бытовой почве», сообщили в СК РФ по Алтайскому краю.



«Потерпевшим удалось выбраться из горящего сооружения и потушить на себе пламя открытого огня, однако они получили термические ожоги тела второй и третей степени различных частей тела, общей площадью ожога 15% и 35% поверхности тела соответственно», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, огонь уничтожил постройку на соседнем участке стоимость более 91 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30, пунктам «а, д» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью) и ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба).

Мужчина не признал вину. Дело передали в суд.