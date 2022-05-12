Замглавы красноярского Уяра задержан из-за массовых пожаров

© t.me/borusio/Денис Борисов
Замглавы красноярского Уяра задержан из-за массовых пожаров
12 Май 2022, 14:01

Заместитель города Уяр задержан в Красноярском крае по делу о массовых пожарах. Мужчине вменяют халатность – он не предпринял мер к ликвидации несанкционированной свалки, которая загорелась и стала причиной распространения огня на жилые дома.

В рамках расследования уголовного дела о халатности задержан 28-летний заместитель главы Уяра по обеспечению жизнедеятельности города, сообщает Следственный комитет по Красноярскому краю 12 мая. Дело возбуждено после массовых пожаров, в результате которых в населенном пункте были уничтожены 233 жилых дома.

По данным следствия, на территории Уяра располагалась несанкционированная свалка с твердыми бытовыми отходами, которая и могла стать причиной возгорания домов.

«Заместитель главы города, в чьи полномочия входило обеспечение пожарной безопасности и контроль за благоустройством территории муниципального образования, проигнорировал информационное письмо о необходимости устранения нарушений требований пожарной безопасности в части уборки мест распространения сухостоя и скопления мусора, а также не принял мер к ликвидации несанкционированной свалки, что привело к ее возгоранию 7 мая и распространению огня в населенном пункте», — говорится в сообщении СК.

В Красноярском крае массовые пожары в десятках населенных пунктов уничтожили более 800 строений и повлекли гибель 8 человек. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 1, ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности — 4 эпизода), ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей).

Следователи допрашивают свидетелей и пострадавших, назначен ряд экспертиз с целью установления точных причин возгораний.


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