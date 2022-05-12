Премьера фильма о чипировании пройдет в Новосибирске

© vpobede.ru

Научный блокбастер «Чип внутри меня» покажут в Новосибирске. Зрители смогут обсудить фильм с режиссером Юлией Киселёвой.

Научно-популярный фильма «Чип внутри меня» покажут в кинотеатре «Победа» 13 мая в 19:00. В основу картины легли истории пяти людей с имплантатами в голове, рассказали организаторы.

«Этот захватывающий научно-популярный фильм блестяще отражает современные тенденции нейропротезирования: использование нейроинтерфейсов и нейростимуляторов, подключающихся к нервной системе, для лечения болезней и травм мозга, — отметил нейрофизиолог, научный консультант фильма Михаил Лебедев. — Настоятельно рекомендую посмотреть этот фильм. Он будет полезен широкой аудитории — от людей, не вовлечённых в научные исследования, но интересующихся их наиболее яркими результатами, до экспертов в нейробиологии, робототехнике и медицине».

Съемки проходили в Москве и Владивостоке. Одним из участников проекта, например, стал нейрохирург Медицинского центра ДВФУ Артур Биктимиров. Он провел операцию по установлению имплантата для глубокой стимуляции мозга и познакомил съемочную группу с пациентами.

Как жить без нейростимулятора с дистонией, показывает еще один герой фильма Родион Чемонин. После травмы мозга у него перестала поворачиваться голова, так он жил восемь лет, пока не прошел операцию по внедрению имплантатов: «Это была экспериментальная операция, поэтому накануне я пошел на студию и записал все свои песни, чтобы они остались, если вдруг что-то случится».

По словам режиссера фильма Юлии Киселёвой, на одном из первых фестивальных показов ее спросили, как она искала актеров для фильма. «Такой вопрос впервые задали за почти 20 лет, что я снимаю документальное кино. Видимо, тема кажется настолько фантастической, что зрителям сложно поверить, что перед ними реальные герои и правдивые истории. Но это так», — отметила она.

Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ, а также Дальневосточного федерального университета, Фестиваля Актуального Научного Кино «ФАНК» и международной конференции BCI Samara: Science&Practice.

Билеты доступны на сайте «Победы»