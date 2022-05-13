Руководство новосибирского избиркома нарастило доходы

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Доходы председателя избирательной комиссии Новосибирска Тамары Краткой выросли. В 2021 году прошли выборы депутатов Госдумы.

Горизбирком опубликовал сведения о доходах руководителей за 2021 год. Председатель комиссии Тамара Краткая увеличила заработок с 3,16 до 3,58 млн рублей.

Краткой по-прежнему принадлежат квартира площадью 64,2 кв. метра и парковка. У нее автомобиль Mitsubishi ASX20. Из собственности исчез земельный участок на восемь соток.

Зампред комиссии Андрей Голомазов отчитался о 2,6 млн рублей против 2,06 млн в 2020 году. У него есть четыре квартиры, садовый дом и летняя кухня. Кроме того, Голомазов обновил автопарк — вместо Renault Koleos у него теперь Renault Arkana. Новая машина этой серии стоит от 1,9 млн рублей.

Секретарь избиркома Татьяна Гладина уменьшила заработок с 1,79 млн рублей до 1,46 млн.