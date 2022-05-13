Запрет на алкоголь ввели в сгоревшем красноярском городе

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Запрет на алкоголь ввели в сгоревшем красноярском городе
13 Май 2022, 06:39

В Уяре Красноярского края ввели запрет на продажу спиртного. Город очень сильно пострадал от пожаров в начале мая.

Администрация Уярского района ограничила продажу алкоголя в торговых точках Уяра. Решение принято по предложению начальника местного отдела полиции Сергея Гостюхина, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

«Было направлено предложение об ограничительных мерах по продаже алкоголя с целью недопущения совершения противоправных деяний в состоянии алкогольного опьянения, — пояснили в ведомстве. — <…> В связи с проведением мероприятий по ликвидации ЧС на территории города Уяра реализация алкогольной продукции ограничена».

Подобные предложения полиция направила администрациям еще ряда районов.

Гигантские пожары 7 мая уничтожили в Уяре 233 жилых дома. Был задержан 28-летний заместитель главы по обеспечению жизнедеятельности города. По данным следствия, на территории Уяра располагалась несанкционированная свалка с твердыми бытовыми отходами, которая и могла стать причиной возгорания, но вице-мэр «проигнорировал информационное письмо о необходимости устранения нарушений требований пожарной безопасности».

В Красноярском крае массовые пожары 7 мая в десятках населенных пунктов уничтожили более 800 строений и повлекли гибель 8 человек. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 1, ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности — 4 эпизода), ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей).


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