Харьков разорвал побратимские отношения с Новосибирском

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Власти украинского Харькова разорвали побратимские отношения с Новосибирском и другими российскими городами. Решение принято в одностороннем порядке.

Харьковский горсовет единогласно поддержал расторжение побратимских отношений с Новосибирском, Москвой, Санкт-Петербургом, Белгородом и Нижним Новгородом, сообщили в пресс-службе.

Городской голова Харькова Игорь Терехов пояснил, еще в первые дни после начала «спецоперации» он поручил убрать с сайта горсовета все российские города-партнеры, потому что, по его словам, не может быть побратимских отношений «с людьми, которые убивают украинцев».

«Предлагаю сегодня разорвать эти отношения. Таких городов-побратимов у Харькова быть не может», — сказал Терехов.



Харьков и Новосибирск стали побратимами в 2011 году. Договор подписывали мэр Новосибирска Владимир Городецкий (ныне — сенатор, входящий в комиссию «по расследованию работы биолабораторий» в Украине) и глава Харькова Геннадий Кернес (не поддерживал Евромайдан, но спокойно дважды выиграл выборы мэра в 2015-м и в 2019-м годах). В документе говорилось, что города будут на равной и взаимной основе способствовать установлению сотрудничества в экономике, науке, образовании, культуре, искусстве, здравоохранении, спорте, туризме и в других сферах, представляющих взаимный интерес.