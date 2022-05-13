Ученые впервые вырастили растения в лунном грунте

© youtube.com/University of Florida
Ученые впервые вырастили растения в лунном грунте
13 Май 2022, 07:21

Американские ученые впервые в истории вырастили растения в почве с Луны. Они расценивают это как важный этап в исследованиях Луны и космоса.

Ученые посадили в грунт с луны Резуховидку Таля — широко распространенное на Земле растение. Контрольная группа была высажена на почву, имитирующую лунную, рассказывается на сайте Университета Флориды.

Растения проросли в лунном грунте, но имели особенности: они были мельче, медленнее росли и отличались большим разнообразием в размерах.

Сложность опыта заключалась в том, что у ученых было 12 граммов лунного грунта — всего несколько чайных ложек. Предоставленная НАСА почва была собрана во время миссий на Луну в рамках космической программы «Аполлон».

Проведенный эксперимент — первый шаг к выращиванию растений для еды и кислорода на Луне или во время космических миссий. Более того, это исследование связано с планами отправить людей на Луну по программе «Артемида».


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