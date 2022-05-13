Спецназ ворвался к директору независимого иркутского СМИ
© t.me/novaya_rossiya_svobodnaya. Алексей Тупицин
В Иркутской области силовики ворвались домой к директору новостного портала «Усть-Кут24» Алексею Тупицину. Его увезли на допрос.
В Иркутской области спецназ ворвался к общественнику и директору новостного портала «Усть-Кут24» Алексею Тупицину. В 2021 году он баллотировался в Госдуму.
«Дома у него изъяли телефоны, компьютеры и забрали Алексея в следственный комитет, — сообщило иркутское движение „Новая Россия — свободная страна“. — Также на допрос вызывают жену Алексея. В момент обыска дома у Алексея находилась маленькая дочь».
Неизвестно, о каком деле идет речь и в каком статусе Тупицин. Ранее Роскомнадзор заблокировал «Усть-Кут24».
Алексей Тупицин не ответил на сообщения Тайги.инфо в мессенджерах.
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