Спецназ ворвался к директору независимого иркутского СМИ

© t.me/novaya_rossiya_svobodnaya. Алексей Тупицин

В Иркутской области силовики ворвались домой к директору новостного портала «Усть-Кут24» Алексею Тупицину. Его увезли на допрос.

В Иркутской области спецназ ворвался к общественнику и директору новостного портала «Усть-Кут24» Алексею Тупицину. В 2021 году он баллотировался в Госдуму.

«Дома у него изъяли телефоны, компьютеры и забрали Алексея в следственный комитет, — сообщило иркутское движение „Новая Россия — свободная страна“. — Также на допрос вызывают жену Алексея. В момент обыска дома у Алексея находилась маленькая дочь».

Неизвестно, о каком деле идет речь и в каком статусе Тупицин. Ранее Роскомнадзор заблокировал «Усть-Кут24».

Алексей Тупицин не ответил на сообщения Тайги.инфо в мессенджерах.