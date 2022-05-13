Спецназ ворвался к директору независимого иркутского СМИ

© t.me/novaya_rossiya_svobodnaya. Алексей Тупицин
Спецназ ворвался к директору независимого иркутского СМИ
13 Май 2022, 07:56

В Иркутской области силовики ворвались домой к директору новостного портала «Усть-Кут24» Алексею Тупицину. Его увезли на допрос.

В Иркутской области спецназ ворвался к общественнику и директору новостного портала «Усть-Кут24» Алексею Тупицину. В 2021 году он баллотировался в Госдуму.

«Дома у него изъяли телефоны, компьютеры и забрали Алексея в следственный комитет, — сообщило иркутское движение „Новая Россия — свободная страна“. — Также на допрос вызывают жену Алексея. В момент обыска дома у Алексея находилась маленькая дочь».

Неизвестно, о каком деле идет речь и в каком статусе Тупицин. Ранее Роскомнадзор заблокировал «Усть-Кут24».

Алексей Тупицин не ответил на сообщения Тайги.инфо в мессенджерах.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Бездомье Янки Дягилевой: «Убивать, хоpонить, гоpевать, забывать» Бездомье Янки Дягилевой: «Убивать, хоpонить, гоpевать, забывать»
Последние материалы
13 Май, 11:10
Уполномоченная по правам человека не нашла нарушений в спецприемнике после жалобы арестованного депутата
13 Май, 11:04
Новосибирские власти решили поставить памятник министру финансов в селе
13 Май, 10:25
Бывший новосибирский тренер назвал «обезьяной» кубинскую волейболистку «Уралочки»
13 Май, 09:20
Начальник «пыточного» ангарского СИЗО арестован
13 Май, 08:31
Снижение зарплаты отмечено в Новосибирской области
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования