Омский военкомат забросали коктейлями Молотова

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Неизвестные бросили коктейли Молотова в здание военкомата в Омске. Полиция не комментирует происшествие.

Возгорание произошло в здании военкомата Центрального округа Омска на улице Пушкина,78. Как сообщил Om1.ru со ссылкой на два источника, в ночь на 13 мая неизвестные бросили «минимум два коктейля Молотова в военкомат». Со слов местных жителей, возле здания сильный запах керосина, а на месте уже работают криминалисты.

В региональном управлении МВД Тайге.инфо заявили, что «не комментируют» инцидент. В пресс-службе СК РФ по Омской области на момент публикации не ответили на звонки.

В ежедневной сводке МЧС о происшествиях нет сведений о пожаре в Центральном округе, где находится военкомат.

С 24 февраля новости о поджогах военных комиссариатов приходили из шести регионов России. Кроме того, 8 мая в Череповце два 16-летних подростка бросили бутылки с зажигательной смесью в здание. Омская область стала восьмым субъектом федерации, где известно о подобном происшествии.