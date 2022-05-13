Снижение зарплаты отмечено в Новосибирской области

© pixabay.com
Снижение зарплаты отмечено в Новосибирской области
13 Май 2022, 08:31

Новосибирские работодатели сокращают количество вакансий, а резюме становится больше. Медианная заработная плата, по данным сервиса Зарплата.ру, сократилась с 43,2 тыс. до 41 тыс.

Количество вакансий, размещенных новосибирскими работодателями на сервисе Зарплата.ру, в апреле относительно аналогичного периода 2021 года снизилось на 12%. Наибольший спад количества предложений показывают рубрики «Персонал офиса, АХО» (-54%) и «Страхование» (-50%).

Количество новых резюме остается стабильно высоким четвертый месяц подряд: рост относительно апреля 2021 года составляет 31%. В основном — по рабочим специальностям, прирост по «белых воротничкам» минимальный.

По данным Зарплаты.ру, медианная заработная плата в апреле сократилась с 43,2 тыс. рублей до 41 тыс. рублей относительно марта 2022 года. Кратное снижение количества вакансий курьеров и водителей в рубрике «Логистика» во многом повлияло на расчет и снижение этого показателя, отмечают аналитики.

«Второй месяц наблюдается трансформация рынка труда из соискательского в работодательский: количество предложений, размещенных работодателями, снижается, при этом активность соискателей заметно увеличивается, и конкуренция за размещенные вакансии резко усиливается», — комментируют специалисты.

Медианная заработная плата — срединная зарплата, при которой одна половина (50%) работников получает меньше данного уровня, а вторая половина — больше.

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Снижение зарплаты отмечено в Новосибирской области
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