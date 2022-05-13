Бывший новосибирский тренер назвал «обезьяной» кубинскую волейболистку «Уралочки»

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Бывший новосибирский тренер назвал «обезьяной» кубинскую волейболистку «Уралочки»
13 Май 2022, 10:25

Во время решающего матча чемпионата России по волейболу среди женщин произошел скандал. Тренера одной из команд, долгое время работавшего в Новосибирске, обвинили в расизме.

Екатеринбургский клуб «Уралочка-НТМК» потребовал извинений от главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова. Тот во время пятого матча финальной серии чемпионата России сказал волейболистке своей команды: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Он мог иметь ввиду кубинскую спортсменку екатеринбургской команды Аиламу Монталво. «Все-таки Андрею Геннадьевичу стоит принести публичные извинения», — написал телеграм-канал «Уралочки».

Оценивать поведение Андрея Воронкова будет специальная дисциплинарная комиссия. «Очевидно, что публичные люди, которые в прямом эфире работают, должны нести ответственность за то, что говорят, — цитирует Е1 представителя „Уралочки“ Константина Панова. — Это происходило в тайм-аут. Они всегда снимаются и транслируются в эфир. Это ни для кого не тайна».

Финальное противостояние «Уралочки» и «Локомотива» стало одним из самых упорных за всю историю чемпионатов России. Командам потребовалось пять игр, и в финальной из них «Локомотив» вырвал победу только в пятой партии.

Андрей Воронков родом из Славска Калининградской области. Он долгое время тренировал новосибирский волейбольный «Локомотив», который при нем дважды выиграл Кубок России, победил в европейской Лиге Чемпионов и взял серебряные медали чемпионата страны.


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