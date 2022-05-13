Новосибирские власти решили поставить памятник министру финансов в селе

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В одном из районов Новосибирской области решили установить памятник бывшему министру финансов Российской империи, родившемуся в Германии. Он был противников государственных компаний.

В Маслянинском районе Новосибирской области планируется создать сквер с памятником графу Егору Канкрину. Его построят за счет «господдержки», говорится на сайте регионального правительства.

«Канкрину был министром финансов Российской империи в 1823—1844 годах и внес большой вклад в развитие золотодобычи. Проект включает создание памятника, обустройство территории вокруг памятника в виде сквера и организацию стенда с навигацией, туристической картой и аудиогидом», — рассказали в пресс-службе.

Георг Людвиг Канкрин родился в городе Ханау около Франкфурта-на-Майне. После получения образования Канкрин приехал в Россию к отцу, который был директором солеварен в Старой Руссе, и стал его помощником. Но после ссоры с родителем он некоторое время работал бухгалтером, а затем секретарем у предпринимателя Абрама Перетца.

Канкрин написал заметку «Об улучшении овцеводства в России», которая попалась на глаза графу Ивану Остерману. Он получил чин надворного советника, затем работал в Министерстве внутренних дел советником экспедиции государственных имуществ по отделению соляных дел. Быстро поднимался по карьерной лестницк, а во время Наполеоновских войн отвечал за тыловое обеспечение армии. Более того, из заложенных на войну 425 млн рублей было израсходовано менее 400 млн.

В 1823—1844 годах Канкрин был министром финансов. Он был противником развития государственных фабрик, банков и железных дорог, которые подрывали бы возможность конкуренции среди частных. Он также провел денежную реформу.