Историю поэтессы Ники Турбиной покажут в кинотеатрах Новосибирска

© предоставлено кинокомплексом «Победа»

Дебютную картину Василисы Кузьминой о жизни поэтессы Ники Турбиной на неделю раньше покажут в Новосибирске. В обсуждении после фильма поучаствуют сама режиссерка и сценаристка Юлия Гулян.

Основной прокат байопика стартует только 19 мая, а до этого можно будет попасть на спецпоказ. Он пройдет 14 мая в 19:00 в кинокомплексе «Победа».



В основу истории легла жизнь поэтессы Ники Турбиной, ставшей известной в 8 лет. Картина Кузьминой рассказывает об уже взрослой Нике (Лиза Янковская), не справившейся с давлением матери (Анна Михалкова). Она больше не пишет, но много пьет и ищет себя. Случайно в ее жизнь попал Ваня (Иван Фоминов), а вместе с ним и надежда, что вдохновение вернется.

История реальной Ники, как и кинематографической очень неоднозначна. Став суперпопулярной в СССР, она гастролировала по всей стране, но ее талант завял вместе со страной, в которой она жила. Большую часть своей взрослой жизни Турбина провела в депрессии и почти не писала. Кузьмина в своем фильме делает акцент именно на превращении ребенка во взрослую женщину, который постоянно омрачался тяжелыми отношениями с матерью.

«Моя героиня еще ребенком завоевала славу, к которой люди идут всю жизнь. И так же рано всё для нее закончилось — мир, в котором она жила, оказался фикцией. И поэтому это, прежде всего, история девочки, у которой не было детства. Потеряв популярность, она всю жизнь искала свой утраченный «голос», который сделал ее в детстве звездой. Для меня этот поиск — самое интересное в моей героине. И, конечно, тема взаимоотношений с матерью, с семьей. Потому что это вечная тема, и в той или иной степени она касается каждого, — отмечает Лиза Янковская.