Новосибирцам предложили узнать свой ВИЧ-статус в День памяти умерших от СПИДа

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В Новосибирске пройдет скрининг-тестирование на ВИЧ в День памяти умерших от СПИДа. Регион до сих пор остается одним из наиболее пораженных вирусом в России.

Пройти скрининг-тестирование на ВИЧ можно бесплатно в тест-мобиле — он регулярно дежурит на улицах Новосибирска по будням. В воскресенье 15 мая в честь Дня памяти он работать в Первомайском сквере с 14:00 до 19:00, сообщили в пресс-службе некоммерческой организации «Гуманитарный проект».

День памяти умерших от СПИДа отмечают в мире каждое третье воскресенье мая. Вирус появился в начале 80-х и унес много жизней. Однако ученые и медики разработали эффективные препараты, которые не дают вирусу размножаться в организме. Благодаря доступности антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекция стала контролируемым хроническим заболеванием, и люди с ВИЧ могут сохранить здоровье и жить долго, напомнили в «Гуманитарном проекте».

Новосибирская область стабильно входит в десятку наиболее пораженных ВИЧ регионов России. Смертность среди людей с ВИЧ снижается в Новосибирской области, но, к сожалению, регион до сих один из лидеров по количеству смертей ВИЧ+ людей. В прошлом году этот показатель составил 30,3 человека на 100 тыс. населения.

«Гуманитарный проект» запустил новую услугу — дистанционное самотестирование для наиболее уязвимых перед эпидемией людей. Человек заказывает набор с тестом, получает посылку, а после вместе с консультантом делает тест.

Только за 2021 год организация провела более 1,5 тыс. онлайн-консультаций. Из них у 53 человек тест оказался положительным.

«Вместе с инфекционной больницей мы создали доступные сервисы для людей, столкнувшихся с ВИЧ. Наша цель не только провести тестирование, но и чтобы человек с положительным статусом начал принимать терапию. Сейчас в поликлинике Центра СПИД работают равные консультанты, которые помогают пациентам встать на учет и как можно быстрее получить терапию и оставаться приверженным лечению», — объяснил руководитель «Гуманитарного проекта» Денис Камалдинов.

Пациентская организация «Остров» также запустила сервис по тестированию для женщин. Сегодня более 14 тыс. женщин в Новосибирской области живут с диагнозом ВИЧ.

«Эти женщины зачастую инфицируются от своих партнеров. Многие впервые сдают тест на ВИЧ, когда встают на учет по беременности. Чтобы ребенок был здоров, маме следует заранее принимать терапию. Это предотвратит заражение ребенка ВИЧ, — рассказала руководитель „Острова“ Таисия Ланюгова. — К сожалению, в нашем регионе высокая заболеваемость среди детей — ВИЧ есть более чем у 400 ребят. Поэтому важна профилактика среди женщин. Ведь знать свой статус — лучшая защита».

Расписание тест-мобиля можно посмотреть здесь.