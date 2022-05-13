Власти Барнаула запретили пикет против повышения цен под предлогом «формирования отрицательного мнения» о «спецоперации»

© Тайга.инфо

Мэрия Барнаула отказалась согласовать пикет против повышения цен. Власти усмотрели в этом формирование «негативного отношения» к «спецоперации» в Украине, устроенной президентом РФ Владимиром Путиным. Хотя местные чиновники сами напрямую связали рост стоимости продуктов с боевыми действиями.

Барнаульский горком КПРФ подал в мэрию заявку на пикет «Против повышения цен». Мероприятие было запланировано на вечер 18 мая на улице Воровского, 108в.



Но комитет общественных связей мэрии отказался согласовать акцию сославшись на собственные умозаключения.

«Обращаем ваше внимание, что повышение цен на продукты потребления обусловлено в том числе политико-экономической ситуацией в стране, связанной с проведением специальной военной операции на территории Украины, поскольку в период произошел резкий скачек курса доллара (орфография и пунктуация сохранены — прим. Тайги.инфо), введены антироссийские санкции, следовательно, изменились цены на некоторые товары, — утверждается в письме от мэрии (копия имеется в распоряжении редакции). — Экономическая ситуация в стране, связанная в том числе, с введением антироссийский санкций, может рассматриваться как чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство».

«Проведение пикета с целью „Против повышения цен“ может повлечь распространение информации среди большого количества людей и формирования у них негативного отношения к специальной военной операции на Украине, объявленной президентом РФ 24 февраля 2022 года, — также говорится в письме. — Указанное обстоятельство может повлечь необоснованный рост социальной напряженности, общественные волнения, способные взывать нарушения общественного порядка и, как следствие, создать угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, нанесения вреда имуществу».

Бумага, которую получили в горкоме КПРФ, подписана начальником комитета общественных связей и безопасности Геннадием Королёвым. Он состоит в «Единой России», был замруководителя исполкома регионального отделения партии.

В 1972—2003 годах он служил в МВД и в уголовно-исполнительной системе Минюста РФ (ныне — ФСИН России). С 2005 года пошел трудиться в мэрию Барнаула, некоторое время возглавлял комитета информационной политики и комитета по работе с обращениями граждан.

Ковидные ограничения на массовые мероприятия были сняты в Алтайском крае в апреле, и теперь власти формально не могут запрещать протестные акции под предлогом коронавируса.

«Хороший же повод после „ковидных времен“ нашли в мэрии Барнаула, чтобы отказывать в проведении протестных акций! Так ведь „на фоне“ специальной военной операции сегодня проходит вся жизнь страны, — отметили в крайкоме КПРФ. — Так что, теперь нельзя проводить любые публичные мероприятия, по любым событиям и поводам, ведь они случайно могут „бросить тень“ на СВО? А могут и не бросить — все зависит от мнения чиновника».



«Если уж следовать логике чиновников городской администрации, то пикет „За повышение цен“, видимо, должен формировать позитивное отношение к специальной военной операции на Украине. Такой бы они, наверно, без проблем согласовали?», — отметили коммунисты.

Барнаульский горком КПРФ намерен обжаловать решение в суде.

Мэрию Барнаула возглавляет Вячеслав Франк.