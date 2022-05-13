«Ипотека на вторичном рынке практически прекратила существование» — эксперт

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Количество сделок на вторичном рынке недвижимости существенно сократилось, а ипотека в апреле практически прекратила существование, констатирует независимый эксперт Дмитрий Холявченко.

Независимый эксперт рынка недвижимости Дмитрий Холявченко комментирует ситуацию на ипотечном рынке, сложившуюся к началу мая 2022 года.



«На вторичном рынке количество сделок упало в разы, а ипотека в апреле практически прекратила свое существование. Снижение ключевой ставки ЦБ пока еще не успело сказаться на фактически выданных кредитах, — говорит Холявченко. — На первичном рынке ситуация менялась весь год очень бурно. После снижения максимально допустимого размера кредита по льготной ипотеке с июня прошлого года доля ипотечных сделок на первичке снизилась. Увеличение же предельных сумм в этом году сопровождалось повышением ставок, ажиотажным паническим спросом и невозможностью использования ипотеки ни на что, кроме покупки новостройки у застройщика».

По оценке Холявченко, ипотечный кредит эффективен на 15 лет при ставке не более 12%, при ставке 14% — на 10 лет.

«Срок очень важен, потому что чем меньше срок, тем меньше сумма кредита, которую ипотечный заемщик сможет обслуживать, — поясняет эксперт. — А уменьшение размера одобряемых кредитов, конечно же, скажется на масштабах платежеспособного спроса и будет давить цены на вторичном рынке вниз. Существование ипотеки при ставке выше 15% в значительных масштабах маловероятно, и поэтому при повышение ключевой ставки ЦБ ипотека может вновь прекратить свое существование».

«Что касается ипотеки на первичном рынке, то ставка менее 9% по льготной и менее 6% по семейной — это очень привлекательные ставки и на большой срок и они, безусловно, будут подстегивать и цены. Но ровно до тех пор, пока разница между ценами на первичном и вторичном рынке не достигнет такого масштаба, что новостройки просто перестанут покупать, не смотря на любые масштабы субсидирования. Так как масштабы вторичного рынка в разы больше объемов первичного, то процессы в сфере сделок с готовым жильем, конечно же, победят», — считает Холявченко.