20-летняя девушка пропала под Новосибирском

В одном из районов Новосибирской области пропала 20-летняя девушка. Волонтеры просят помощи.

«Пропала Фризен Евгения Евгеньевна, 20 лет, село Филиппово, Ордынский район, Новосибирская область. С 12 мая 2022 года ее местонахождение неизвестно», — сообщили волонтеры «Лизы Алерт».

Рост пропавшей — 160 см, волосы черные, глаза — карие. Девушка была одета в белую ветровку, синие джинсы и красные кроссовки.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8−800−700−54−52.