Исторический центр Иркутска загорелся

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Исторический центр Иркутска загорелся
13 Май 2022, 15:28

Огонь охватил исторический квартал в центре Иркутска. По предварительным данным, загорелось здание, которое сейчас не используется.

В центре Иркутска загорелось здание во дворе Театра юного зрителя на улице Красноармейская, 4Б, передают местные СМИ.

«По информации МЧС, на месте работает 12 человек личного состава и три единицы техники. Отмечается, что это неэксплуатируемое здание», — сообщает «Ирсити».

Огонь уже перешел на крышу здания ТЮЗа, передаёт издание со ссылкой на своего корреспондента.

Полиция перекрыла улицу. Работники театра рассказали, что в здании, которое загорелось первым, были бутафорские мастерские.


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