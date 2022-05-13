Исторический центр Иркутска загорелся
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Огонь охватил исторический квартал в центре Иркутска. По предварительным данным, загорелось здание, которое сейчас не используется.
В центре Иркутска загорелось здание во дворе Театра юного зрителя на улице Красноармейская, 4Б, передают местные СМИ.
«По информации МЧС, на месте работает 12 человек личного состава и три единицы техники. Отмечается, что это неэксплуатируемое здание», — сообщает «Ирсити».
Огонь уже перешел на крышу здания ТЮЗа, передаёт издание со ссылкой на своего корреспондента.
Полиция перекрыла улицу. Работники театра рассказали, что в здании, которое загорелось первым, были бутафорские мастерские.
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