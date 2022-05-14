Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 71

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

13:26 Палатка с фруктами в центре Новосибирска.

Прислано читателем

12:11 В Новосибирске так.

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Главное на утро 14 мая

• Американский производитель офисной бумаги SvetoCopy, компания Sylvamo Corporation, объявила об уходе из России. Ее главный актив в стране — Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области.

Компания работает в России через АО «Сильвамо Корпорейшн Рус».

• Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении 17 июля референдума о присоединении республики к России. При этом Бибилов проиграл выборы главы территории лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву, тот, свою очередь, говорил, что Южная Осетия будет готова к референдуму, «как только наступит время».

Большинство стран мира не признают независимость Южной Осетии.

• Следственный комитет начал проверку постов депутата Басманного района Москвы Люси Штейн по статье о распространении «фейков» про ВС РФ (ст. 207.3 УК), пишет РБК со ссылкой на источники, официально информация пока не подтверждалась.

Утверждается, что Штейн публиковала в твиттере сообщения, «содержащие ложную информацию о совершении преступлений российскими военными». Социальная сеть, напомним, заблокирована в России.

• Генеральный директор киносети «Формула кино/Синема парк» Алексей Васясин подтвердил переговоры с владельцами торговых центров о закрытии части кинозалов и возможном прекращении партнерства, сообщает «Ъ».

• Правозащитник сообщили подробности задержания крымской медсестры и гражданской журналистки Ирины Данилович, местонахождение которой долгое время не было известно. Она проходит по делу о хранении взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1 УК). Азаматову удалось увидеться с медсестрой в СИЗО Симферополя 11 мая во время предъявления обвинения.



Медсестра рассказала адвокату Айдеру Азаматову, что с 29 апреля до 7 мая ее держали в подвале управления ФСБ по Симферополю. Данилович кормили раз в день и два раза в сутки выводили в туалет. Всё это время, по словам защитника, следователи ФСБ требовали от нее признательных показаний, надевая мешок на голову и предлагая выбрать — «лес или тюрьма». «Угрожали отвезти в Мариуполь, где она бы „потерялась“», — пишут правозащитники.

«Спустя неделю ее начали принуждать, чтобы она подписала, не читая, протоколы и два чистых листа бумаги, обещая после этого освободить. Следователи также потребовали Данилович сказать на видео, что к ней не применяли методов воздействия. Когда она согласилась, 7 мая, ее задержали по подозрению в хранению взрывчатых веществ и отвезли в Киевский райсуд Симферополя, где арестовали на два месяца, — говорится в сообщении. — Взрывчатку — 200 грамм в тротиловом эквиваленте, — по словам следствия, нашли в подкладке футляра для очков в сумочке Данилович. Там же в футляре размером 17×3×6 см она хранила медицинские иглы и жгут, которые ей нужны были, как медсестре. Следствие утверждает, что иглы она намеревалась использовать в виде поражающих элементов. При этом, когда ее только привезли, сумочку осматривали, снимая весь процесс на видео, и ничего не нашли».

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.



****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.