Тело одной из утонувших школьниц нашли в Канске

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Тело одной из утонувших школьниц нашли в Канске
14 Май 2022, 09:08

В Красноярском крае нашли тело девочки-подростка. Школьница и ее подруга провалились под лед на реке Кан в апреле.

Тело 14-летней девочки нашли возле берега реки Кан, в районе дач поселка Ремзавод. Ее обнаружила женщина, которая гуляла с собакой, сообщили в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю.

По версии следствия, вечером 06 апреля 2022 года школьница встретилась в городе с 15-летней подругой, и они пошли на реку. Девочки решили перейти по льду с правого на левый берег и провалились в воду.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти подростка. Тело второй девочки не нашли. СК продолжает расследовать уголовное дело, возбужденного после гибели детей.


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