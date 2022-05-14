Уголовное дело возбудили после пожара возле горы Самохвал в Хакасии

© ГУ МЧС по Хакасии
Уголовное дело возбудили после пожара возле горы Самохвал в Хакасии
14 Май 2022, 10:01

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара возле горы Самохвал в Хакасии. Пострадали два человека. Огонь повредил более 500 дач.

Уголовное дело возбуждено по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) после пожара на горе Самохвал в Абакане, в котором пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Республике Хакасия 14 мая.

«Из-за перехода огня по сухой травянистой растительности произошло возгорание садовых домов, построек и имущества граждан в СНТ „Южное“ и СНТ „Строитель“, поврежден 531 дачный участок, а также 30 нежилых строений», — рассказали в МЧС.

Пожар произошел 6 мая. Площадь пожара, по данным МЧС, составляла 225 га, писала Тайга.инфо.


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