Греки в Сибири: из строителей в бизнесмены

© vk.com/Татьяна Тулиатос

Греки оказались одной из основ бизнеса и научной интеллигенции в Сибири. Тайга.инфо рассказывает, как этот народ интегрировался в экономику Зауралья, в том числе против своей воли.

Еще в античные времена греки основали свои колонии в Крыму, чтобы торговать со скифами. История Руси была тесно связана с Византией, основным населением которой были греки. После разгрома Византии греки жили на Кавказе, в Крыму и в Приазовье. На юге европейской России до сих пор находят многочисленные следы греков и греческой культуры. Об истории появления греков в Сибири и их жизни здесь Тайге.инфо рассказал доктор исторических наук, главный редактор научно-исторического журнала «Сибирский Архив» Владислав Кокоулин.



Тайга.инфо: Когда и как греки оказались в Сибири?

— Первые греки в Сибири появились в то время, когда в античной Греции достигли своего расцвета экономическая, политическая и культурная жизнь. Было это примерно в VI—V вв. еках до нашей эры. Именно в этот период любознательные греческие путешественники стали посещать далекие земли и страны, в том числе и Сибирь. Имя одного путешественника нам даже известно. Его звали Аристей из Проконнеса. Он посетил страну исседонов.

Тайга.инфо: А это кто такие?

— Это древний народ, родственный сарматам. Они обитали на территории Южного Урала и Южной Сибири. И именно здесь оказался Аристей. Правда, искал он загадочную Гиперборею — таинственную страну, расположенную по представлениям древних греков на краю земли. Вернувшись в Грецию, он описал свои путешествия. К сожалению, сочинение Аристея до нас не дошло. Мы знаем его поэму о путешествии в Сибирь только из сочинений древнегреческого «отца истории» Геродота.

А потом греки оказались в Средней Азии вместе с Александром Македонским. И уже в это время они смогли наладить торговлю с народами, жившими на территории Сибири. По крайней мере, в сибирской коллекции Петра I есть несколько золотых вещей из Сибири явно античного происхождения. Но ездили ли в Сибирь сами греки, или торговля шла через посредство степных народов, мы не знаем. Потом в течение нескольких веков мы ничего не знаем о пребывании греков в Сибири.

Тайга.инфо: Когда греки вновь стали появляться в Сибири?

— Уже тогда, когда началось освоение Сибири после похода Ермака. Так, нам известно, что в Томске в начале XVII века жили греки, которые были сосланы сюда за различные преступления. Например, двое ссыльных были лжемонахами, которые в Москве занимались сбором пожертвований, а также практиковали алхимические опыты, в частности, они предлагали царю Михаилу Федоровичу Романову пополнять казну за счет опытов с философским камнем. Но вскоре их разоблачили как мошенников и отправили в Сибирь.

Один из этих двух греков носил прозвище Степан Греченин. В Сибири он проявил себя опытным администратором и даже был назначен главой посольства к Алтын-хану, которое отправилось из Томска 28 августа 1636 года. Через 11 лет он был послан с посольской миссией к телеутскому правителю Коке Абакову. Однако посольство оказалось неудачным, а после возвращения воевода Щербатый отнял у посланников выменянную у телеутов пушнину. Поэтому мы видим Степана Греченинова в числе участников Томского восстания 1648 — 1649 годов. Но всё обошлось, и его сын Федор продолжил отцовскую службу.

В гарнизоне Мангазеи также было много греков. И они также были сосланы туда за различные преступления. В Иркутске греческая диаспора сформировалась в начале ХХ века, когда город активно строился и нуждался в каменщиках. А хорошими каменщиками оказались понтийские греки. Прибыв в Иркутск, они активно включились в строительство города, но вскоре, заработав первоначальный капитал, решили заняться торговлей. Через некоторое время на одной из улиц Иркутска один за другим начали открываться греческие кофейни, пекарни и кондитерские. В годы НЭПа многие греки уехали из Иркутска Москву, где доходы были повыше. Но в столице их быстро начали арестовывать, обвиняя в валютных операциях. В итоге они лишились всего.

Аналогичные диаспоры возникали и в других сибирских городах: Омске, Томске, Новониколаевске и Красноярске, куда греки прибывали на многочисленные городские стройки, а потом открывали пекарни, кондитерские и торговые лавки.

Тайга.инфо: Как сложилась судьба греков в непростые 1930-е годы?

— В начале 1930-х годов количество греков в Сибири резко увеличилось. Но, увы, греки оказались здесь не по своей воле. В Западно-Сибирский край были высланы десятки раскулаченных греков из бывших Донецкой и Ставропольской губерний, с Кубани.

Во второй половине 1930-х годов началась кампания по ликвидации «буржуазных националистов». В декабре 1937 года по решению Оргбюро Ц К ВКП (б) начали закрывать греческие школы и ликвидировать греческие культурно-просветительские учреждения. Самих греков обвинили в антисоветской националистической деятельности и сослали в лагеря. Причем в сибирских лагерях оказались не только греки, которые проживали в Сибири, но и греки из других регионов страны — с Кавказа и Крыма, из Одессы.

Конечно, в процентном отношении их было немного по сравнению с представителями других национальностей. Так, в Норильсклаг и Краслаг отправили около 200 греков, в Тайшетлаг и Озерлаг — около 70, в Нарым — около 40 греков.

Но самая массовая депортация греков произошла в годы Великой Отечественной войны. Осенью 1942 года в Красноярский край направили около 1,3 тыс. греков из Кубани и Крыма. Затем примерно столько же человек оказались на территории современной Кемеровской области (она тогда входила в состав Новосибирской области). В августе 1942 года из Крыма выслали в Кузбасс около 1 тыс. греков, которых отправили работать на шахты и в совхозы «Кемеровоугля» и «Кузбасслеса».

Жизнь в лагерях была не из легких. Так, греки в Игарском районе занимались рыбной ловлей, но высушить одежду им было негде, и они так и ложились спать в мокром, а осенью для отопления лагерных бараков не оказалось топлива.

Мало что изменилось в жизни греков, когда им объявили, что они будут жить в спецпоселениях без права покидать их. Не удивительно, что греки старались сбежать, как только появлялась малейшая возможность. Но их ловили и отправляли обратно на спецпоселения. И после войны греков продолжили отправлять в Сибирь.

Тайга.инфо: Приезжали ли греки в Сибирь в годы больших строек в 1960-е — 1970-е?

— Конечно. В 1970-е годы греками из Донецкой области и Грузии, как и в начале ХХ века двигало желание заработать на стройках Сибири. Именно в это время число греков стало быстро увеличиваться в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Характерно, что большинство греков в Сибири так и остались горожанами, работают на нефте- и газодобывающих предприятиях в Сургуте, Уренгое, Стрежевом; на «Норильском никеле». Характерно также и то, что в 1990-е годы, как и в начале ХХ века, многие греки из строителей стали бизнесменами.

Тайга.инфо: Известно ли, сколько греков проживает сегодня в Сибири?

— Точно неизвестно, но можно сделать приблизительные оценки, исходя из данных переписей населения. Больше всего греков проживает в Тюменской области. По переписи 2010 года — 1 673 человека. Конечно, это всего 0,05% от населения области, но греков в области больше, чем, например, корейцев или евреев. В Омской области в 2010 году проживало 486 греков, в Кемеровской — 280 и в Томской области — 160 греков. В других областях и краях Сибири перепись греков не зарегистрировала. Хотя, это не говорит о том, что их там нет. Например, в Иркутске активно действует греческая национально-культурная автономия «Греческий свет», но в переписи греки не значатся.

Но, конечно, следует иметь в виду и то, что в 1990-е годы многие греки из Сибири уехали на историческую родину. Так, перепись 2002 года зафиксировала 3 189 греков в Сибири, а перепись 2010 года — уже 2 599.

Тайга.инфо: Что насчет традиций и обычаев греков в Сибири?

— Прежде всего, необходимо отметить, что интереса к алкоголю греки не проявляли, они вообще были непривычны к крепким алкогольным напиткам, предпочитая разбавленное водой вино. Очень четко делились семейные обязанности. Так, жена должна была резать хлеб, мясо каждый резал себе сам, а после еды посуду мыли дети. За столом во время еды сидели молча. Очень ценили гостеприимство и гостей угощали всем, что было в доме. В праздники стол также старались накрыть побогаче. Однако в Сибирь в основном ехали мужчины, оставляя семью на юге. Поэтому они довольно быстро усваивали местные обычаи и традиции.

Две даты греки отмечают всегда: в марте — День Греции и в октябре — День победы греческого народа над фашистами. Значительно реже — 16 декабря и 27 марта. В эти дни в 1954 и 1956 годах греков сняли с учёта и отменили ограничения на проживание.

Известны такие греческие пословицы: «Половину дела сделал тот, кто хорошо начал» и «Если я дал тебе копейку, чтобы ты говорил, то дам пять, чтобы ты замолчал». Что касается национальных костюмов, то их греки одевают только на культурные мероприятия для выступлений, а в обычное время они носят ту же одежду, что и остальные россияне.

Тайга.инфо: Есть ли у греков свои национально-культурные организации, и чем они занимаются?

— В нескольких сибирских регионах действуют греческие общества, которые входят в ассоциацию греческих общественных объединений России. В Томске греки преподают современный греческий язык в воскресной школе, в Томском политехническом университете и в Доме дружбы народов. Также в городе греки организовали танцевальный коллектив «Понтийская мозаика», радуя зрителей зажигательными греческими танцами. Иногда они организуют богослужения на греческом языке, празднуют Рождество в греческом варианте.

В Новосибирске время от времени проходят конференции и фестивали, приуроченные к памятным датам. Но греческая диаспора здесь немногочисленна. В Красноярске греческий культурный центр был создан в 1987 году. При центре были организованы курсы по изучению современного греческого языка, театральная, хореографическая и музыкальная студии, стали проводится выставки декоративно-прикладного искусства, начат сбор экспонатов для музея греков на Енисее. В 2005 году на Днях греческой культуры в Томске красноярский танцевальный коллектив «Тандем» занял первое место.

В Иркутске в 2004 году была создана городская национально-культурная автономия «Греческий свет». Она организовала научно-исторический клуб, открыла библиотеку, в которой можно не только почитать книги на современном греческом языке, но и послушать греческую музыку и посмотреть греческие фильмы.

Тайга.инфо: А если вспомнить о конкретных личностях?

— В Ачинске проживал на поселении декабрист Павел Мазган. В 1859 году партия золотопромышленника Дмитрия Бенардаки открыла в Эвенкии крупнейшее месторождение графита. В революционных событиях 1917−1918 годов активно участвовал народный учитель Леонид Папардэ, который возглавил комитет Енисейского губкома по делам беженцев.

Главным конструктором двигателя легендарного танка Т-34 был грек Константин Челпан, репрессированный в 1937 году. Его незаслуженно вычеркнули из истории создания самого массового танка Второй мировой войны.

Научным сотрудником лаборатории социально-антропологических исследований Томского государственного университета (ТГУ) работает историк и переводчик Елена Карагеоргий. Один из ведущих нейрохирургов Сибири — грек Леонид Караиди — стал основателем нейрохирургической службы в Приангарье (умер в 2018 году — прим. Тайги. инфо). Грек Евгений Геллис работал главным инженером проектного института «Сибинстром».

Подготовил Владимир Кузменкин