Крупный пожар охватил административное здание в Томске

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В Томске произошел крупный пожар. Загорелась крыша административного здания с гостиницей. Фото.

Трехэтажное здание загорелось рано утром на улице Мостовая, 32 в Ленинском районе Томска, сообщили в региональном управлении МЧС.

Площадь пожара достигла 2,5 тыс. кв. метров. Горела крыша здания.

Огонь удалось потушить к 08:00 местного времени. На месте работали 24 единицы техники и 69 человек. Никто не пострадал.

В здании, по данным сервиса «2ГИС», находятся 16 компаний и торговый центр «На Мостовой». Также к одному из корпусов пристроена гостиница, но она не пострадала.