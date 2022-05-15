Крупный пожар охватил административное здание в Томске

© ГУ МЧС по Томской области
Крупный пожар охватил административное здание в Томске
15 Май 2022, 06:14

В Томске произошел крупный пожар. Загорелась крыша административного здания с гостиницей. Фото.

Трехэтажное здание загорелось рано утром на улице Мостовая, 32 в Ленинском районе Томска, сообщили в региональном управлении МЧС.

Площадь пожара достигла 2,5 тыс. кв. метров. Горела крыша здания.

Огонь удалось потушить к 08:00 местного времени. На месте работали 24 единицы техники и 69 человек. Никто не пострадал.

В здании, по данным сервиса «2ГИС», находятся 16 компаний и торговый центр «На Мостовой». Также к одному из корпусов пристроена гостиница, но она не пострадала.


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