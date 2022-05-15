Крупный пожар охватил административное здание в Томске
© ГУ МЧС по Томской области
В Томске произошел крупный пожар. Загорелась крыша административного здания с гостиницей. Фото.
Трехэтажное здание загорелось рано утром на улице Мостовая, 32 в Ленинском районе Томска, сообщили в региональном управлении МЧС.
Площадь пожара достигла 2,5 тыс. кв. метров. Горела крыша здания.
Огонь удалось потушить к 08:00 местного времени. На месте работали 24 единицы техники и 69 человек. Никто не пострадал.
В здании, по данным сервиса «2ГИС», находятся 16 компаний и торговый центр «На Мостовой». Также к одному из корпусов пристроена гостиница, но она не пострадала.
Новости из рубрики:
Последние материалы
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo